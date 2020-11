Conversatorio sobre Punkismo y No normatividad en Narrativa Gráfica en Fabrica de Burbujas 2020.

En fabrica de Burbujas 2020 de realizara el conversatorio Punkismo y No normatividad en Narrativa Gráfica esto será una charla sobre la creación de narrativa gráfica con perspectivas que no siguen moldes, pensadas desde las disidencias y la no normatividad .

Participan: Atenea Castillo; Frosh Samo, John Marceline, Iurhi Peña y Verde Agua.

No te pierdas esta charla este jueves 19 de noviembre a las 18.00 en el face del IFAL, (Institut français d’Amérique latine) Y descubre el trabajo de estos artistes.

