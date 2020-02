La compañía de calzado y ropa deportiva, Puma ha anunciado a través de sus redes sociales una nueva colección de tenis inspirados en el erizo azul más rápido del mundo.

Ve tirando tus tenis del Rayo McQueen porque ya están por llegar estas nuevas zapatillas inspiradas en la película de Sonic the Hedgehog que te harán correr a velocidades increíbles, además de hacerte lucir genial y si amigos, estos nuevos tenis serán rojos.

Este anuncio se dio a conocer a través de historias de Instagram de la compañía en la que se mostraba la clásica caja de Puma en un color rojo, mientras rayos de color azul la rodeaban, todos esto hasta que Sonic aparece para apoyar su pie encima de la caja y salir corriendo a toda velocidad del lugar.

Aunque hasta ahora no hay detalles mayores sobre el diseño que tendrá este par de tenis, este comercial nos da a entender que serán similares a las que usa Sonic, o incluso iguales. Recordemos que las zapatillas rojas del erizo lo han acompañado desde su creación en 1991, aunque estas han ido variando en formas y tamaños.

En un spot televisivo que se lanzó hace un par de semanas, podemos ver un fragmento en el que conocimos como es que Sonic recibió sus zapatillas en la película, la cual está próxima a estrenarse y que puedes ver a continuación.

The shoes are coming.

Taken from Puma’s Instagram story!#SonicMovie #CatchSonic #PUMA pic.twitter.com/y1TBagLsQu

— Cy (@Cybrid101) February 6, 2020