Pulp acaba de liberar material nunca antes visto de un show que realizaron en el Royal Albert Hall para la organización benéfica Teenage Cancer Trust (TCT).

La banda liderada por Jarvis Cocker se presentó en el histórico venue londinense por allá del 2012, justo después de que recogieran el Teenage Cancer Trust Outstanding Contribution to Music Award en los NME Awards de ese año.

Y la liberación de éste material forma parte de la serie de videos de TCT, Unseen. En ésta se ve a la organización benéfica sumergirse en sus archivos para compartir imágenes nunca antes vistas de conciertos clásicos que han presentado en el pasado.

Por el momento sólo se compartió el teaser del show de Pulp en donde se les escucha tocar un pedazo de “Common People”. Mientras que el concierto completo será transmitido hoy (14 de octubre) a las 2:00 p.m. (hora Ciudad de México) a través del canal de YouTube de TCT.

Durante éste especial y nunca antes visto show, Pulp estuvo interpretando las canciones: “This Is Hardcore”, “Common People”, “Babies” y “Disco 2000”.

Y además de este, la serie Unseen también proyectará próximamente otros shows de artistas como Noel Gallagher, The Cure y Them Crooked Vultures. E incluso para el de The Cure, que se transmitirá el 31 de octubre, también se rifará para la caridad la guitarra que Robert Smith tocó durante esa presentación.

Igual te dejamos por acá desde donde se podrá ver el concierto de Pulp.

Créditos foto de portada: TCT.