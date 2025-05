Pulp nos pone a bailar al estilo northern soul con “Got to have love”

La banda inglesa continúa dando a conocer temas inéditos y esta vez es el turno de “Got to have love”, segundo sencillo que se desprende de More, el primer álbum que Jarvis Cocker y los suyos ponen en circulación después de más de veinte años de silencio.

“Es una canción un poco histérica que trata de hablar sobre el amor tal y como lo veo ahora”, explica el mismo Cocker al pensar en “Got to have love”. El cantante fue quien dirigió el respectivo video del track echando mano de material incluido en The Wigan Casino (Tony Palmer, 1977), para que así los pasos de baile del Northern Soul se toparan cara a cara con las rimas de Pulp creando una atmósfera fascinante.

Sobre la historia detrás de “Got to have love”, Jarvis ahonda: “Amor es una palabra que fui incapaz de pronunciar hasta que me acerqué a los 40. Escuchaba canciones de amor todo el tiempo, pero no podía utilizar la palabra en la vida real. La letra de esta canción es una conversación conmigo mismo sobre esta situación. Me di una buena reprimenda. Ahora he aprendido a decirla sin poner mala cara”.

Mientras More aparece, seguimos a la guarda, ahora con “Got to have love”:

*También te puede interesar: Pulp anuncia álbum inédito y presenta single, “Spike Island”