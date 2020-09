Antes de que se proyectara el primer episodio de “The Mandalorian”, la temporada dos ya empezaba su rodaje.

Gina Carano, que interpreta a la ex-soldado Cara Dune en la serie, reveló a principios de marzo de este año que el rodaje ya estaba completo para la segunda serie. “Me encanta este trabajo y la gente que lo hace”, publico a través de su cuenta de Instagram.

Por otro lado, el director Robert Rodríguez compartió en su cuenta de Instagram una foto del set de esta segunda temporada el 4 de mayo, conocido también como el Día de las Guerras de las Galaxias.

“Me siento muy honrado de decir que he tenido el raro privilegio de dirigir a la estrella más grande del universo”, escribió Rodríguez, posando junto a Baby Yoda.

Pero eso no es todo, pues recientemente a través del twitter oficial de la serie se han publicado una serie de fotografías de lo que nos espera en esta segunda entrega.

New adventures await… Check out the new images from the second season of #TheMandalorian as seen in @EW. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. (1/2) pic.twitter.com/VFuSV6sJzz

— The Mandalorian (@themandalorian) September 9, 2020