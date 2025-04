Psychedelic Source Records: “Para seguir vivos deberíamos arrodillarnos”

De paseo por Bandcamp un nombre atrapó mi atención. El título del álbum no podía ser más atrayente: Demonkraut. Si hay algo que mi curiosidad no puede evadir es cuando la palabra kraut aparece y esta vez no fue la excepción. El grupo no podía ser más enigmático: Psychedelic Source Records. Con un poco más de investigación el misterio adquirió algo de claridad. Psychedelic Source Records es un sello húngaro dedicado exclusivamente a la música psicodélica, el krautrock y algo de música espacial.

Situado en Europa Central, Hungría hace frontera con Eslovaquia al norte; al este con Ucrania y Rumania. Serbia y Croacia están al sur; Eslovenia en el suroeste y Austria al oeste. Su población, en una estimación de 2023, era de más de 9 millones y medio de habitantes. No es una nación que se caracterice por sus agrupaciones de rock, aunque en la historia del progresivo destacan las aportaciones de Omega y Solaris, especialmente del último que en 1984, con el disco Marsbéli krónikák (Crónicas marcianas), generó un culto que se ha mantenido en el género hasta la fecha.

Digamos que esa información no era suficiente para develar el misterio de este sello que en su sitio de Bandcamp alberga más de 70 grabaciones, la mayoría de ellas nacidas en sesiones de improvisación y dotadas de alucinante música, un verdadero atasque para los devotos de los extendidos solos de guitarra. Incluso aquellos discos en donde se instala cierta placidez (Undeground, firmado por B), están signados por una deliciosa pátina setentera.

No se crea, por ello, que entrar a la música de Psychedelic Source Records es un viaje por la nostalgia, más bien, se trata de música que revienta la noción tradicional del tiempo y nos instala en otra dimensión y en ésta, son muchas las cosas que nuestra mente puede mostrar, dependiendode las experiencias propias. Sin embargo, es difícil no sustraerse a la voz de Kriszti Benus en discos como Golden age of glorious jam sessions, por citar un ejemplo.

Sostuve una charla con Bence Ambrus (sí, el mismo que firma como B algunas de las placas de la discográfica) en donde hablamos de la situación del rock en Hungría, así como de las actividades del sello y he aquí lo que me dijo.

¿Cómo es la escena del rock en Hungría, a qué problemas se enfrenta?

Desde la globalización, creo que todas las escenas en todos los países son casi iguales, con un estilo diferente. Claro que no diría que mi pueblo es igual a Nashville o Copenhague, porque mucho depende del pasado y del enfoque del gobierno hacia el arte musical, y creo que también de la genética, pero es una larga historia. Aquí en Hungría no ha habido una verdadera cultura musical en vivo en los últimos 10-15 años, se debilita cada día. Diría que el underground está muriendo, sin apoyo del gobierno, y en este caso no tenemos muchas salas, excepto las más grandes. Hay una falsa “escena pop de radio” y todo el que quiere alcanzar el éxito quiere unirse a ella.

¿Cuándo se forma Psychedelic Source Records y con qué objetivos?, ¿es un colectivo?

Lo creamos con mi antigua banda, Lemurian Folk Songs. El sello (ex Baby Gorilla Records, ahora Parahobo), organizó sesiones de improvisación en la ciudad principal. Allí se fundaron Satorinaut y Liquidacid. Un día soleado, nos reunimos en nuestro jardín en el bosque y disfrutamos de una sesión improvisada. Ese fue el primer día que Pilot Voyager se unió a nosotros. Puedes escuchar esas sesiones en la web: Forrás sessions (nuestra casa estaba cerca de un hermoso manantial de agua cristalino, de ahí el nombre). Desde entonces esto es un colectivo. A veces tenemos músicos invitados, también bandas invitadas, pero lo principal es el rock psicodélico improvisado dondequiera que estemos.

¿Es el sello la punta de lanza de la escena húngara de la psiodelia, el kraut y música espacial o su único bastión?

Me alegraría que hubiera más bandas o colectivos, pero creo que estamos un poco solos en esto. Si hay más, se mantienen en secreto.

¿Cuántos grupos hay en su catálogo?

Creo que principlamente solo uno. A veces le damos un nombre diferente, como “:nepaal” o “The Obscure River Experiment”, pero es el mismo grupo con nombres diferentes. Normalmente la única diferencia es el baterista. Satorinaut y Slight Layers son tríos con canciones semi-improvisadas; puedo decir que son grupos individuales, pero técnicamente también se forman a partir de jam sessions.

Ahora, ¿son grupos activos o simplemente proyectos creados para grabar uno o más álbumes?

Slight Layers, Pilot Voyager y Satorinaut son bastante activos. Solíamos ser teloneros de bandas stoner en gira, como Nightstalker hace unos años. Tenemos un público pequeño aquí. Con Slight Layers, también estamos grabando un álbum.

¿Es fácil la vida para estos grupos en Hungría?

Creo que la vida es fácil en todas partes si estás acostumbrado y no te lo tomas demasiado en serio. Tengo amigos que realmente “querían hacerla”, pero todos fracasaron y se agotaron. Cuando te das cuenta, poco a poco, de cuántas veces debes arrodillarte para tener éxito, mejor escóndete y toca para 30 personas.

Háblame de esas sesiones que aparecen firmadas como Psychedelic Source Records (Recorded at the goatfarm, Demonkraut, Wildeastern parapsychology vol. I, II, III, etc.). ¿Cómo surgieron? ¿Son como las sesiones de Cosmic Jokers que organizó Rolf Ulrich Kaiser en Alemania en los setenta?

Sí, es una buena analogía. De todas formas, cada sesión tiene una historia diferente: normalmente solo vamos a nuestra sala de ensayo, llevamos unas cervezas y montamos el estudio. El material de Goatfarm es diferente: nos instalamos en un rancho, entre la hermosa naturaleza y la carretera. Invitamos a algunos amigos a unirse. En Goatfarm también estaba JJ Koczan, el periodista estadounidense que graba The Obelisk. Estaba en Hungría, así que lo llamamos. Pero el material de Wild Eastern es una recopilación de grabaciones perdidas. Obscure supersession fue un concierto en vivo; la mayoría de los lanzamientos tienen historias diferentes. El material que lanzamos el 14 de marzo es un concierto de cuatro integrantes, con cuatro bateristas y otros músicos que se agregaron. Fuimos teloneros de bandas en gira con el nombre “Psychedelic Source Records”. Lo lanzaremos en cuatro álbumes diferentes en un mes.

Desde la fundación de Psychedelic Source Records, ¿ha aumentado el número de grupos en la escena o se ha mantenido igual? ¿Han surgido sellos similares?

Sobre Hungría, la verdad es que no lo sé. Como mencioné, para seguir vivos, deberíamos arrodillarnos, pero es difícil para quienes son como nosotros. Es decir, es imposible arrodillarse ante canciones de 19 minutos, jaja. Este estilo es más rebelde y underground que el hardcore punk en este país, difícil de promocionar, y si surge una “banda similar”, debería anunciarse; de ​​lo contrario, se esconderán para siempre. Nuestros fans están principalmente en el extranjero; no tengo ni idea de que hayan surgido sellos o grupos similares aquí. Conozco a Öresund Space Collective; ellos (su jefe, Scott Heller) son un modelo a seguir de este estilo, y personalmente, pero son viejos. Y tampoco tengo Facebook, ni Instagram, etc. Hace como un año, el “superdios meta” decidió que Psychedelic Source Records era un traficante de drogas. No obtuvimos toda la información, pero nos borraron, y todos nuestros grupos y perfiles personales. En este caso… No tenemos información sobre la cultura musical. Lo que hacemos es preparar el equipo, grabar, empacar, ir a casa, mezclar, publicar la sesión gratis y listo.

