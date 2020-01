PS5 está a la vuelta de la esquina y ya tenemos el listado de todos los juegos que podremos jugar cuando llegue la consola. Y estamos seguro que será la protagonista del 2020.

Aún no ha llegado la PS5 pero todavía quedan bastantes meses para que llegue a nuestras manos, no obstante tenemos ya bastantes detalles de la nueva consola de Sony.

Uno de los aspectos que más nos interesan es saber que juegos podremos jugar en nuestra nueva consola y aquí te contaremos que juegos están cien por ciento confirmados para llegar a la PS5.

Godfall

Godfall fue anunciado durante la gala de The Game Awards 2019. Y se trata del primer videojuego confirmado de PS5. El título está siendo desarrollado por Counterplay Games y publicado por Gearbox Publishing.

Watch_Dogs Legion

Watch Dogs Legion es la tercera entrega de la conocida saga de mundo abierto y hackeo de Ubisoft. La compañía decidió retrasar este título, por lo que se ha confirmado que acabará llegando a PS5 tras admitirlo el CEO de la compañía.

Gods and Monsters

Gods & Monsters es la nueva IP de Ubisoft ambientada en la mitología griega. Este título también se ha visto afectado por el retraso indefinido que realizó Ubisoft hace unos meses a muchos de sus nuevos lanzamientos, pero se espera con impaciencia.

The Elder Scrolls IV

En la pasada E3 Bethesda nos dio un vistazo a que ya se encuentra en desarrollo la siguiente entrega de la aclamada serie y es posible que a lo largo del 2020, Bethesda nos ofrezca más detalles sobre este juego.

God of War 2

God of War es prácticamente la franquicia más importante a nivel de juegos exclusivos que posee Sony. Kratos en el juego anterior nos llevó al mundo de Grecia y nos dejó emocionados al final del juego dando un avance de lo que sería God of War 2, seguramente será uno de los juegos insignia de la próxima generación.

Rainbow Six Quarantine

El último de los títulos confirmados y también perteneciente a Ubisoft es la siguiente entrega de la saga Rainbow Six. Tras el éxito competitivo que ha supuesto Siege, esta entrega cambiará la temática de manera drástica.

Finalmente aunque no está confirmado estamos seguros que también llegará The Last Of Us 2 a la PS5, así como en su tiempo. La primera entrega del mismo fue el último título lanzado para la PS3 y fue uno de los títulos de lanzamiento en el PS4 en una versión mejorada y con alta definición.