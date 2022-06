El pasado fin de semana, el Festival Glastonbury regresó al ruedo con actos musicales que más allá de mero entretenimiento y diversión, contaron con una alta carga política, dirigida principalmente hacia la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar el Roe v. Wade, con lo que se garantizaba el derecho al aborto en todo el país.

Entre las artistas que aprovecharon su espacio en el evento de Bristol para alzar la voz, estuvo Lorde, quien invitó a subir al escenario a Clairo y Arlo Parks para interpretar juntas “Stoned at the Nail Salon”, canción que finalizaron con un “que se joda la Corte Suprema”. Asimismo, la neozelandesa cantó “Secrets from a girl (who’s seen it all)”, durante la cual incluyó un comentario más extenso respecto a la revocación.

“¿Quieren escuchar un secreto, chicas? Sus cuerpos estaban destinados a ser controlados y objetivados desde antes de que nacieran. Ese horror es tu derecho de nacimiento. Pero aquí hay otro secreto: posees una fuerza antigua, una sabiduría antigua. Sabiduría que ha impulsado a cada mujer que vino antes de ti. Esa sabiduría también es tu derecho de nacimiento. Te pido hoy que hagas del acceso a esa sabiduría el trabajo de tu vida. Porque todo depende de ello. Que se joda la Corte Suprema”, dijo Lorde.

“Fuck the Supreme Court” fue una frase que también sonó durante el show de Olivia Rodrigo. En este caso, la joven cantante estuvo acompañada de Lily Allen para cantar el éxito de Allen “Fuck you”, el cual fue dedicado para todos los jueces responsables de la revocación del Roe v. Wade; además, como introducción Rodrigo expresó su preocupación ante las consecuencias que tendrá esta decisión en las mujeres y niñas de Estados Unidos.

La lista de protestantes en Glastonbury 2022 también incluyó a Phoebe Bridgers, quien a menos de una hora de haberse subido al escenario se dirigió al público para decirle lo siguiente: “Honestamente, es súper surrealista y divertido, pero estoy teniendo el día más horrible. ¿Hay algún estadounidense aquí? ¿Quién quiere decir ‘que se joda la Corte Suprema’ en tres?”

“A la mierda con esa mierda, a la mierda Estados Unidos, a la mierda. Todos estos viejos irrelevantes hijos de perra tratando de decirnos qué hacer con nuestros malditos cuerpos. Puaj. A la mierda”, continuó Phoebe Bridgers.

Kendrick Lamar, Fiona Apple, Ariana Grande, Harry Styles, Barbra Streisand y Billie Eilish son otros de los músicos que se han pronunciado en contra de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos.

