Los de Prismatic Shapes están por lanzar su próximo material de discográfico, pero como adelanto, hoy nos comparten “Acto de fe”.

Con este nuevo sencillo, el trío oriundo de la Ciudad de México continúa explorando los sonidos de la new wave y el goth rock que tanto lideraron la década de los 80’s, mientras que entre líneas, la voz de Pedro Gopar desenmascara la incertidumbre moderna, el abandono y la esperanza melancólica. “Acto de fe” es el vistazo a un mundo que busca tratar de tomar la menor cantidad de riesgos posibles, olvidando que el que no arriesga no gana.

“Un acto de fe es resultado de la pasión; la pasión de un susurro y un vuelco al corazón”, recita Pedro en un formato spoken word, con un potente bajo y nostálgicas guitarras marcando un ritmo encendido que envuelve al escucha en un trance eufórico. La canción ya se encuentra disponible en plataformas digitales, gracias a Casete.

Además, Prismatic Shapes acompañaron el estreno de este sencillo con un videoclip dirigido por Azael Arroyo, en el que encontramos a los chicos adueñándose de las calles de la caótica Ciudad de México, intercalándose con escenas donde aparecen cantando el track con hipnóticos efectos al estilo VHS.

Recuerda que a mitad del verano podremos escuchar Sigilos y decretos, el nuevo disco de larga duración de Prismatic Shapes. Pero en lo que esto sucede, corre a darle play a “Acto de fe”.

Foto de portada: Cortesía.

