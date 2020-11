La especial reunión de El Príncipe del Rap por los 30 años de su debut por fin se realizó el día de ayer (19 de noviembre) en HBO Max. La nostalgia estuvo más que presente pero sin duda uno de los momentos más emotivos fue cuando Will Smith recordó a James Avery.

El actor quien interpretó en el programa de televisión al tío de Smith, Philip Banks, falleció en 2013. Y recordando cómo fue trabajar con él, Will Smith comenzó a hablar específicamente sobre una escena del show en la que su personaje rompe en llanto mientras exclama “¿Por qué no me quiere?” después de que su padre lo abandonó de nuevo y finalmente Phil lo abraza.

“Recuerdo que en una de mis escenas favoritas y más famosas del episodio del padre, James Avery era esta bestia Shakespeariana entrenada en el escenario de un metro noventa y cuatro y 300 libras de peso y yo era el pequeño rapero de Philadelphia que estaba debajo de él y yo quería que él pensara que yo era bueno”, comentó Smith durante la reunión.

Y agregó: “Quería que estuviera orgulloso de mí… llegamos a esa escena y yo estaba como ‘quiero entregar esta escena con tantas ganas’… Arruiné mi línea en la toma y lo estropeé frente a la audiencia y mi mente explotó y yo dije ‘¡Ahhhh Ahhhh!’.”

Después, según explicó Will Smith, James Avery se hizo cargo de la situación señalando sus ojos y diciendo: “Hey, aquí mismo… úsame. Reúnanse” antes de agregar “¡Acción!”.

“Y yo me caí en sus brazos al final de la escena, él me está sosteniendo y me sostiene. Y la toma se apaga. Y él me susurra al oído: ‘Eso es actuar’”, continuó recordando el actor.

Smith concluyó la anécdota revelando que él rompió en llanto al finalizar la escena y comentó: “Es como si la gente ni siquiera supiera cuándo te están moldeando, formándote y creándote. Él lo sabía.”

Te dejamos a continuación el video de la reunión de El Príncipe del Rap:

Foto de portada tomada del Facebook de El Príncipe del Rap.