Princess Nokia actualizó sus redes sociales con los artes de sus nuevos sencillos, esto para anunciar el estreno de dos nuevos álbumes este 26 de febrero. Sí, ¡este jueves próximo!

Cada uno se llamará Everything Is Beautiful y Everything Sucks, respectivamente.

El último álbum de Destiny Nicole Frasqueri, nombre real de la cantante, editó fue 1992 Deluxe de 2017. En 2019 lanzó el sencillo Balenciaga. Por lo que ya va siendo buen momento de tener nuevas canciones. Y tal parece que ella pensaba lo mismo, ya que con la noticia también vino la publicación de dos nuevos sencillos, Green Eggs & Ham y Practice, de los cuáles, el primero ya tiene video oficial. Míralo a continuación:

El video está recreado al puro estilo de Matilda (la película), con Princess Nokia interpretando a la niñita con poderes telekinésicos, donde se prepara el desayuno con “magia” y se pone a hacer volar un montón de objetos.

Ambos también están disponibles en plataformas de streaming.

Las últimas noticias que tuvimos sobre Princess Nokia para este año era la gira por Europa que inicia el próximo 1 de marzo.