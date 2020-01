Gracias al que al parecer fue un descuido de Pavement en el que publicaron el cartel del Primavera Sound 2020, la organización del evento dio a conocer un video con el line up de este año. Y efectivamente, la banda estadounidense es una de las cabezas, junto con The Strokes, Lana del Rey, Tyler The Creator, Massive Attack y Bad Bunny.

El cartel continúa con nombres como The National, Beck, Disclosure, Brockhampton, Bikini Kill, Kacey Musgraves, Bauhaus, Iggy Pop, King Princess, PNL, Beach House, Young Thug, King Gizzard & The Lizard Wizard, Nina Kraviz, Caribou, C. Tangana, King Krule, Brittany Howard, DJ Shadow, Chromatics, Maggie Rogers, Bicep (Live), Yo La Tengo, Cigarettes After Sex, Floating Points (Falaise Ensemble),The Jesus and Mary Chain, Earl Sweatshirt, Metronomy, Freddie Gibbs, Kim Petras, Mavis Staples, Kim Gordon, Weyes Blood, Koffee, Bad Gyal, Bill Callahan, Maria del Mar Bonet, Honey Dijon, Little Simz, Paloma Mami, Einstürzende Neubauten, Jeff Mills, Kano, entre otros.

Mira el video a continuación.

En días anteriores, Gabi Ruíz, una de las organizadoras del Primavera Sound 2020 presumió de estar a punto de cerrar el mejor cartel de todos los tiempos. Ahora sabemos que son más de 200 proyectos confirmados hasta este anuncio.

Este es el cartel que completo:

Los boletos aún no están a la venta pero van desde los 185 euros hasta los 420 euros, en sus diferentes modalidades. Mantente pendiente de sus redes sociales para su próximos anuncios y para la venta de boletos en su sitio oficial.