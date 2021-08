El tercer material de estudio de los escoceses Primal Scream está de fiesta, pues se cumplirán 30 años desde su lanzamiento original y como parte del grato festejo, una nueva versión con material inédito será publicada.

Al momento de ser lanzado, el 23 de septiembre de 1991, este álbum marcó un importante cambio en el sonido de la banda, pues de esta forma se abrió la puerta y se creó el puente entre el rock psicodélico y el acid house; comenzado a partir de ese momento a implementar dichos géneros en sus futuras producciones.

Ahora, llegando al tercer escalón, Screamadelica será lanzado nuevamente pero en una edición especial con contenido adicional al que venia originalmente en el álbum. Además de las icónicas rolas como “Slip inside this house”, “I’m coming down” y entre otras, este nuevo disco contiene los remixes de “Come together” hechos por Terry Farley y The Orb.

Junto con estos remixes se incluirá otro disco, pero llamado Demodelica, el cual se compondrá de varios demos que no habían salido a la luz, así como de algunos mixes que se siguen cocinando. Por último, pero no menos importante; un remix hecho por Weatherall de “Shine like stars” vendrá incluido.

Si hacia falta decirlo, sí. Este boxset vendrá en formato vinilo, porque oldie is goodie. Sin embargo, desconocemos su precio así como en que tiendas o países podrá adquirirse. De todas formas, acá te iremos avisando, el año está cerca de terminarse y tus últimas compras de vinilos deben de ser cuidadosas.

Crédito foto de portada: Instagram Primal Scream