El día de ayer se llevó a cabo la XIII edición de los Premios MIN en Burgos, consolidando a Triángulo de Amor Bizarro y el dúo Delaporte como grandes promesas de la industria musical.

Luego de la difícil situación que ha sufrido el mundo de la música, la Unión Fonográfica Independiente nos dio un rayito de luz con la ceremonia de los Premios MIN, la cual se realizó de manera totalmente presencial, con público y sus respectivas medidas anticovid.

Durante ésta especial noche los que estuvieron imparables fueron Sandra Delaporte y Sergio Salvi, quienes por su poderoso proyecto de electro-pop Delaporte lograron llevarse a casa tres galardones por las categorías Premio Amazon Music al Mejor Artista, Mejor Grabación Electrónica y Premio Soundie al Mejor Videoclip.

Mientras que la agrupación Triángulo de Amor Bizarro se coronó en las categorías de Premio The Orchard al Álbum del Año y Premio SAE Institute a Mejor Producción. Asimismo, la cantante Rigoberta Bandini, quien hasta hace un año era muy poco conocida, arrasó con dos premios por Mejor Artista Emergente y Mejor Canción del Año.

Ginebras, Alizzz, Fontaines D.C., Alba Venura y María Rodés fueron otros de los artistas ganadores de los Premios MIN 2021. Además, se hizo un especial reconocimiento al buen trabajo que durante 30 años Julio Ruíz ha hecho con el programa de radio Disco grande.

Conoce a continuación la lista completa de ganadores de los Premios MIN 2021:

Mejor Grabación de Electrónica – Delaporte por Las Montañas

Mejor Álbum de Música Clásica – Alba Ventura por Mozart Piano Sonatas Vol. 1

Mejor Álbum de Pop – Ginebras

Premio SAE Institute a Mejor Producción – Triángulo de Amor Bizarro por Triángulo de Amor Bizarro

Mejor Álbum en Gallego – Néboa por A Realidade Enganosa

Premio Instituto Ramón Llull al Mejor Álbum en Catalán – Renaldo & Clara por L’amor Fa Calor

Premio Instituto Etxepare al Mejor Álbum en Euskera – Zetak por Zeinen Ederra Izango Den

Premio Soundie al Mejor Videoclip – Delaporte por Las Montañas

Mejor Álbum de Flamenco – Astola y Raton por Rock de Palo

Premio Gibson al Mejor Álbum de Rock – Belako por Plastic Drama

Premio Ribera del Duero al Mejor Artista Emergente – Rigoberta Bandini

Premio al Mejor Diseño – Crudo Pimento por 7 Acúfenos

Premio al Mejor Álbum de Música de Raíz – Maria Rodes por Lilith

Premio AIE al Mejor Álbum de Jazz – Jorge Pardo y y Gil Goldstein por Brooklyn Sessions

Premio Amazon Music al Mejor Artista – Delaporte

Premio a Mejor Grabación de Músicas Urbanas – Alizzz

Mejor Álbum Internacional – Fontaines DC por A Hero’s Death

Premio Radio 3 a la Canción del Año – Rigoberta Bandini por In Spain We Call It Soledad

Premio The Orchard al Álbum del año – Triángulo de Amor Bizarro por Triángulo de Amor Bizarro

Foto de portada tomada del Instagram de Delaporte.