Al parecer, a Post Malone no le gusta quedarse quieto y este año lo comienza siendo parte de la próxima película de Marky Mark (Mark Wahlberg) y Netflix, Spencer Confidential.

Así lo confirma el primer trailer publicado del filme donde se ve a ambos raperos como presos, reuniéndose con unos más en la que al parecer es la biblioteca de la prisión, luego de cruzar algunas palabras entran en desacuerdo y la escena termina con una pelea y la intervención de la policía.

Míralo acá abajo:

Esta no es la primera vez que Post Malone participa en una película, ya que anteriormente hizo la canción Sunflower para la película Spider-Man: Into The Spider-Verse (2018) y en la que además tiene un cameo, aparece en los créditos como “Brooklyn Bystander”. Pero es en Spencer Confidential que tiene un personaje en forma.

Aunque Post Malone sólo tiene una breve aparición en el trailer, aparece en los créditos y el póster oficial con su nombre real, Austin Post.También destaca que el filme reunirá a dos de los raperos más importantes de dos generaciones Marky Mark, quien alcanzó el éxito en la música en 1991 con su grupo de rap Marky Mark and the Funky Bunch y el álbum Music For the People, y Post Malone, cuyo álbum Hollywood’s Bleeding fue uno de los más vendidos en Estados Unidos del año pasado.

Esta producción puede ser el pretexto para que Post Malone y Marky Mark tengan incluso una colaboración en la música.

Post Malone cerró el 2019 con la canción Circles en el lugar número uno de la lista Billboard Hot 100, además de estar en el top de las más escuchadas en plataformas de streaming.

Spencer Confidential será un filme de comedia y acción y se estrenará el 6 de marzo.