Todos hemos pasado alguna vez por esto, al terminar cierta relación de una noche, de varias semanas, meses o incluso años, puede haber algún objeto en particular que olvidaste en la casa de tu ex y pues, ¿qué pena escribirle para pedírselo, no? Pensando en eso, Post Dates llega a tu rescate.

Creada por Ani Acopian, Suzy Shinn y Brian Wagner, Post Dates surgió a raíz de, como el trío de creadores lo denominan, “terribles rompimientos”. Pues, al verse en dichas situaciones incomodas en más de una ocasión, y escuchando testimonios de amigos cercanos, surgió la duda de ¿qué pasaría si…?, lo que dio como resultado la creación de esta app.

En nuestro mundo actual ya tenemos aplicaciones para casi cualquier cosa, el delivery es un día a día en la vida de millones de personas y con este mismo modelo, surgió la idea de un servicio especial donde puedes mandar o pedir que se recojan artículos que olvidaste en casa de tu ex.

Usar la aplicación es muy sencillo, pues solamente tienes que registrarte con tu número de teléfono y seleccionar el tipo de relación en el que te encontrabas. Esta parte es muy divertida ya que pensaron en todo y hay desde encuentros de una sola noche, hasta divorcios. Siendo un servicio totalmente personalizado, el contexto es importante y por ello, se da toda este brebaje de opciones.

Una vez que se determine el tipo de relación, es hora de seleccionar el articulo u artículos que fueron raptados y que ahora está en poder de tu ex; aquí cabe aclarar que no puede ser nada mayor a una bolsa grande de papel ni tampoco nada ilegal, como armas, drogas u derivados.

Una vez establecido este punto, Post Dates te pedirá el número telefónico de tu ex amada/o y le enviará un mensaje personalizado, el cual te enseñarán antes de enviar y con el cual se pondrán de acuerdo con la persona en cuestión para poder pasar y recolectar las cosas, o bien, que tu seas quien lo envías. Lo mejor, es que no se te cobra nada hasta que el envió se realiza.

¿Esta chido, no? Desafortunadamente, dicha aplicación aún no llega a nuestro país, pero te contamos para que estés al tiro y la adquieras en cuanto llegue, si es que tienes algunos temas pendientes por ahí con una relación pasada.

Crédito foto de portada: Post Dates