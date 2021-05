Porter presenta “Sonámbulo”, el primer sencillo de un nuevo comienzo en muchos sentidos, pues se habla de un plan de renovación absoluto. El tema de marras viene acompañado de un video que recuerda esas pelis post apocalípticas en donde el plástico es el protagonista y te identificas con la incertidumbre del personaje principal. Sobre ello platicamos con David Velasco, voz de la agrupación.

TXT:: Pamela Pérez

¡Felicidades por su nuevo sencillo! ¿Qué significa compartir “Sonámbulo”?

Estamos muy contentos de presentar este sencillo, siempre que el bebé ve la luz es muy gratificante y más ahora que la canción se acomoda muy bien con el tema de la pandemia. Hicimos un video muy bonito y agradecemos a las personas que lo han disfrutado. Ya llevamos más de 150 mil reproducciones en YouTube.

Me llama la atención esta frase: “Hoy que ya no puedo verte ni abrazarte, me faltan tus ojos verdes, aunque tú digas que no”. En la nueva realidad que vivimos arroja un sinfín de ideas.

Es chistoso cómo las palabras cobran sentidos distintos al que originalmente se les dio. Varias personas se han aventado a dar explicaciones sobre la canción y decimos: no manches, está muchísimo más padre que de lo que nosotros ideamos. Hace tiempo explicábamos el significado de Moctezuma y te lo juro que la gente se decepcionaba; en su imaginación había construido mundos muchísimo más chingones. “Sonámbulo“ la empecé a escribir porque durante la pandemia estaba saliendo con una chica y no podía abrazarla. Así empezamos a desarrollar la idea del video.

Mencionaron que su próximo material tendrá 10 canciones. ¿Nos pueden platicar más acerca de ello, habrá colaboraciones, tienen fecha de salida?

Vamos a ir sacando sencillo tras sencillo durante éste y el otro año, entre 5 y 6, y cada uno presentará una narrativa. Habrá sorpresas, definitivamente. Las irán conociendo en su momento. No podemos decir más.

Ya anunciaron un show presencial en Guadalajara, ¿están considerando hacer más?

El 17 de junio volvemos a los escenarios, con público, en el C3 Stage de Guadalajara. Estamos muy contentos por que nos hace falta vivir la experiencia. Nada se compara con la energía de la gente; con reír, llorar y cantar. En lo personal me pone más nervioso presentarme ante 300 personas que frente a 1000 porque alcanzo a verlas a todas. Esperamos que las noticias pronto sean favorables para el resto de los estados del país y podamos tocar en todas partes “Sonámbulo“.

Apenas hicieron un treasure hunt para ganarse un acceso especial a este sencillo. ¿Cómo se les ocurrió la idea?

La dinámica la hicimos pensando en las personas que trasnochan y están ahí, con el insomnio de a de veras. Escondimos 10 casetes con la rola. Los primeros 5 en Guadalajara y los otros en CDMX, en lugares donde hemos tocado (y uno en Reactor 105.7, donde hicimos el anuncio). Los primeros en encontrarlos escucharon el sencillo 24hrs. antes del lanzamiento oficial (claro, si contaban con un reproductor de casete). Queremos hacer lanzamientos así, involucrando a las personas, que no todo sea por streaming.

Para ti David, ¿qué significa “Sonámbulo”?

El primer paso de muchos que vamos a dar. “Sonámbulo” puede ser alguien que estuvo viviendo en stand by por mucho tiempo y eventualmente tiene que despertar y hacerse cargo de su vida.