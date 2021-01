Porter Robinson por fin ha anunciado que está trabajando en nueva música, después de una pausa de aproximadamente 7 años el artista lanzará un nuevo disco llamado Nurture y compartió un nuevo avance con el sencillo “Look At The Sky”.

El cantante y productor oriundo de la ciudad de Carolina del Norte, en Estados Unidos lanzó su ultimo disco Worlds en el 2014. Desde entonces y hasta el 2020 no había nada más sobre el artista, sin embargo librero tres nuevos sencillos: “Mirror”, “Get Your Wish” y “Something Comforting”.

Con estas canciones se empezó a especular bastante sobre de que se trataban; ¿un EP?, ¿un disco?, ¿nada?. Ahora, Porter Robinson ha salido de entre las sombras para confirmar los rumores; estas canciones y la nueva que acaba de compartir serán parte de su próximo disco Nurture que llegará el 23 de abril.

Sobre el sencillo mas reciente, “Look At The Sky” que fue estrenada originalmente durante el programa Secret Sky live-stream en mayo, el cantante compartió una declaración:

“Look at the Sky es fundamentalmente una canción sobre la esperanza. No hay escasez de combustible para la desesperación, pero no puede tomar medidas significativas para mejorar las cosas si no cree que las cosas podrían mejorar. Eso es la esperanza, y creo que es una emoción que vale la pena alimentar.”

“Escribí esta canción en mi punto más bajo emocionalmente, cuando pensé que ya no podría hacer música; no estaba seguro de si mi existencia tendría algún significado si no pudiera hacer música. En la letra, me estoy imaginando cómo sería la vida una vez que estuviera al otro lado de todo ese miedo; ansiedad y tristeza. Me complace informar que es asombroso al otro lado de todo esto, y estoy muy contento de haber tenido esperanza y haber persistido”.

Nurture trata con las experiencias de Porter Robinson de ansiedad severa que fue provocada por la presión de su éxito.

