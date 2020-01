Ayer, Porter Robinson anunció que este año editaría un nuevo álbum con el nombre de Nurture. Hoy acaba de estrenar el primer adelanto, la canción se llama Get Your Wish y fue estrenada con video oficial.

El videoclip de esta nueva canción del productor estadounidense es minimalista, se nos muestra sólo a Robinson frente a un panel que proyecta un cielo cambiante, él está de pie sobre una base acuosa y en la que sólo canta. Por momentos aparece la imagen de una inmensa ola que sobrecoge a quien mira al contrastar con la calma de los demás elementos del video. Fue dirigido por Chris Muir.

El anuncio de esta nueva canción se hizo con una cuenta regresiva a través de Youtube. Ya está el video disponible y te lo dejamos a continuación:

En la descripción del video, el artista comparte:

Get Your Wish es una canción sobre encontrar una razón para seguir adelante, aún si no es por un motivo propio.

Nurture será su segundo álbum de estudio y es el sucesor de Worlds de 2014. Porter Robinson se presentó en la Ciudad de México en el festival Corona Capital 2015 en el marco de su álbum debut y no sería extraño verlo repetir su nombre en el cartel ya su regreso es muy esperado.

Escucha Get Your Wish también en plataformas de streaming.