Porridge Radio ha compartido una nueva canción navideña: “The Last Time I Saw You (O Christmas)” La nueva rola, disponible a través de Secretly Canadian, viene después del segundo álbum de la banda Every Bad y el reciente sencillo “7 Seconds”.

“Es una canción sobre pasar un momento miserable cada Navidad y los mismos ciclos de angustia y depresión que se repiten sin cesar”, dijo la vocalista Dana Margolin sobre la nueva canción y agregó: “Nos divertimos mucho con ella, disfrútala”.

El segundo disco de Porridge Radio, Every Bad, que salió en marzo de este año, fue nominado para el Premio Mercury 2020. Sobre este material, NME escribió lo siguiente en base a su nominación: “Aquí, Porridge Radio clava algunos de los trucos más difíciles de la música: dar vida fresca al indie y hacer un disco que pueda compararse libremente con otras bandas en fragmentos, pero que también se sienta completamente propio”. .

En una entrevista sobre la nominación de Mercury, Dana Margolin dijo que la banda ya había estado trabajando en nuevo material y dijo: “Tenemos muchas canciones que estamos emocionados de comenzar a grabar y pensar en lanzar en el futuro.”

Michael Kiwanuka, el ganador del Hyundai Mercury Prize 2020

“No pensamos que llegaríamos a este punto tan pronto. “7 Seconds” lleva un tiempo esperando, pero también es muy nuevo. Con la producción y el sonido, esa es la dirección en la que nos estamos inclinando “.

Foto tomada de Instagram