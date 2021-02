Porridge Radio ha compartido las dos nuevas canciones que creo en conjunto con el cantante irlandés Piglet: “Let’s Not Fight” y “Strong Enough”.

Estos nuevos temas son parte de una edición de lujo del disco Every Bad que Porridge Radio estrenó en el 2020, como parte de esta edición se agregaron nuevas canciones aparte de las ya mencionadas, como: “7 Seconds”, “Good For You” y “The Last Time I Saw You (O Christmas)”.

En una comunicado, Dana Margolin la vocalista de Porridge Radio dijo lo siguiente: “Piglet es uno de mis artistas favoritos. Recuerdo la primera vez que vi a Charlie al frente de su otra banda, Great Dad, y estaba completamente impresionado y fascinado por sus canciones y la forma en que las interpretaba. Me siento muy afortunado de que le guste mi música.”

“Esta colaboración se sintió como si estuviera llegando por un tiempo, y afortunadamente el bloqueo nos dio la oportunidad de hacer estas canciones el verano pasado. Escribir juntos se sintió genial y realmente me encantó todo el proceso y el rebote de las ideas de los demás.”

“Algo que Charlie realmente entiende es la intensidad emocional y estoy muy contento de que pudiéramos ser intensos como el infierno juntos en estas pistas”. El segundo álbum de Porridge Radio, Every Bad, que salió en marzo del año pasado, fue nominado para el Premio Mercury 2020.

Crédito foto de portada: Instagram Porridge Radio / Instagram Piglet