Poppy nos adelantó la navidad con su nuevo sencillo “I Won’t Be Home For Christmas”, el cual estrenó hoy junto con el anuncio de que pronto lanzará un EP navideño.

Obviamente que ella tenía que ponerle de su misterioso y oscuro estilo. Así que este nuevo track navideño no es el clásico villancico que suena en todos lados, en él la cantante crea con teclados y susurros una atmósfera oscura y completamente diferente.

“I Won’t Be Home For Christmas” es el primer adelanto que Poppy comparte de este nuevo proyecto festivo. Según anunció, el EP llevará por título A Very Poppy Christmas e incluirá otras tres canciones más: “I Like Presents”, “Kiss In The Snow” y “Silver Bells”.

El estreno del EP se tiene programado para el próximo 1 de diciembre y ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

A Very Poppy Christmas es la segunda producción que la cantante estadounidense nos comparte en lo que va del año. Apenas en julio nos sorprendió con el lanzamiento de una versión deluxe de su álbum I Disagree, en el que agregó cuatro canciones más de las que contiene la versión original.

Te dejamos a continuación “I Won’t Be Home For Christmas”:

Foto de portada tomada del Facebook del artista.