Poppy compartió un nuevo sencillo titulado Khaos x4 como un adelanto de la edición deluxe que lanzará de su más reciente material discográfico I Disagree.

De acuerdo con un mensaje publicado en las redes sociales de la cantante, esta nueva versión titulada I Disagree (More) será estrenada el próximo 14 de agosto a través de Sumerian Records. Y además de las 10 canciones que trae el disco original se agregarán otras cuatro: If It Bleeds, Bleep Bloop, Don’t Ask y Khaos x4.

Y para darnos una pequeña probadita de este próximo lanzamiento, Poppy nos compartió el sencillo Khaos x4. Este ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, mientras que I Disagree (More) ya lo puedes pre-ordenar dando click aquí.

Escucha a continuación su nueva canción:

Poppy tenía planeado realizar un gran tour por Europa y Gran Bretaña en estos meses, sin embargo por la pandemia de COVID-19 tuvo que ser postergada. Las fechas finalmente fueron re-programadas para finales del año y también ya agendó una gira por Norteamérica para el verano de 2021.

Igual toda la información sobre las fechas o posibles cambios, lo puedes checar desde su sitio web.

Y recuerda que ya puedes escuchar I Disagree en su versión original en las diversas plataformas digitales.

