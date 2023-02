El filme está basado en la historia del sacerdote italiano Gabriele Amorth, quien ejerció como exorcista en la diócesis de Roma. Antes de su muerte en 2016, Amorth afirmó haber realizado decenas de miles de exorcismos exitosos y fundó la Asociación Internacional de Exorcistas con otros cinco sacerdotes.

Allá por octubre de 2020, la productora Screen Gems adquirió los derechos de la historia de Amorth, misma que quedó plasmada en dos libros de memorias que se enfocan principalmente en su experiencia como exorcista: An exorcist tells his story y An exorcist: More stories. Pero fue hasta junio del año pasado, que este proyecto tomó forma con la incorporación de Avery y Russell Crowe, que interpretará al padre.

Según se reveló en un comunicado, The Pope’s exorcist sigue los pasos de Gabriele Amorth mientras “investiga la posesión aterradora de un niño, lo que lo lleva a descubrir una conspiración de siglos de antigüedad que el Vaticano ha tratado desesperadamente de mantener oculta”. Por lo que se muestra en el tráiler, el personaje de Crowe se involucrará en una situación que le dejará en claro que el exorcista del Papa es simplemente alguien con quien no debes meterte.

The Pope’s exorcist se estrenará en cines el próximo 14 de abril. Checa por acá el tráiler: