Galería Alterna presenta un Pop-Up, Marela Zacarías y Pedro Friedeberg.

Pedro Friedeberg es una de las grandes figuras del arte en México, es considerado uno de los principales representantes del surrealismo en nuestro país. Friedeberg se hizo reconocible a nivel internacional por su famosa Mano-Silla del año 1962. Esta obra es hoy día una de las piezas más reproducidas de una artista mexicano en el mundo. El mismo André Bretón la calificó como una enorme pieza superrealista.

La obra de Marela Zacarias investiga el ámbito pictórico a partir de piezas tridimensionales y ha sido expuesta en el Museo de Brooklyn, British Society of American Art, Sapar Contemporary, Praxis Gallery, the National Arts Club, and Art at Viacom y muchos lugares más, su obra pertenece a importantes colecciones, además de que la artista fue requerida para intervenir con sus piezas el aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma , las oficinas de Facebook y una larga lista de lugares en USA.

“Pop-Up: Marela Zacarías y Pedro Friedeberg” abre a partir del 27 de abril puedes verla agendando una cita en este mail: info@galeriaalterna.com o directamente en su Insta. @galeriaalterna