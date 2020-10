Entrevista a Pon Cervantes de Orgullo Ilustrado.

Durante el mes del orgullo tuvimos en nuestras páginas y redes a Pon Cervantes. Nuestra querida Fryturama charlo con él en una entrevista que aqui te dejamos.

– ¿Cómo iniciaste como ilustrador?

“Siempre he ilustrado. Desde que estaba en la universidad, y estando en mis primeros trabajos como diseñador. En un momento hace como 3 o 4 años abrí mis redes sociales, y empecé a compartir mi trabajo con el mundo. Y en eso llegó un momento donde las marcas empezaron a buscarme por mis ilustraciones, y tomé la decisión de hacerme freelance, y trabajar enteramente en lo que más me gusta hacer, que es ilustrar.”

– ¿Puedes platicarnos más sobre #OrgulloIlustrado?

“#OrgulloIlustrado nace del interés de un grupo de ilustradores LGBTQ+, y la nostalgia que nos dio por saber que este año no iba a haber un desfile de Pride. Comenzó como una plática con Ross Marisin, mi mejor amiga, sobre cómo podíamos llevar esta marcha a la gente: ‘qué tal si ilustramos lo que significa el orgullo para nosotros’, ‘qué tal si disfrazamos a nuestros personajes’, ‘qué tal si dibujamos los carros, si cada quien adorna su propio carro alegórico en su estilo’, etc. Con estos bosquejos y lluvia de ideas nos acercamos a otros ilustradores, también miembros de la comunidad LGBTQ+, para ayudarnos a organizar este evento, y darle difusión entre sus seguidores e invitarlos a participar. Así nació el colectivo #OrgulloIlustrado, que somos: Chisko Romo, Ednuvi, El Chico Tabla, Fher Val, Ivanobich Verduzco, Julio Pacheco, Mariel Cohete, Miguel Basurto, Ross Marisin y yo. Juntos decidimos crear un video de invitación, con una animación de nuestros carros desfilando; hicimos también un carro guía, que la gente podía descargar para intervenirlo y compartirlo el día del evento; y decidimos crear una página web que recopilara los carros de los participantes. Decidimos hacerlo nosotros solos, sin marcas que nos patrocinaran, para que fuera un movimiento puramente nuestro y de los participantes, para juntos celebrarnos y celebrar la diversidad en el timeline de las personas.”

– ¿Crees que se puede utilizar el arte para sanar heridas emocionales?

“¡Claro que lo creo! Lo único que hago con el arte es sanar: entre que sanar, entender y comprender. Siento que cada persona tiene un proceso para entender los asuntos que pasan en su vida, como de manera emocional, transitando por este espacio. Sobretodo la gente artística tiene la oportunidad de plasmar problemas, miedos, inseguridades; de hacer preguntas y encontrar respuestas a través del arte. Entonces claro que puede sanar heridas emocionales, puede ayudarnos a entender un proceso por el que estamos pasando, y sobre todo a salir de él. Es terapéutico.”

– ¿En esta época de pandemia crees que las redes sociales trabajan en contra o a favor del artista?

“Yo diría que tanto en contra como a favor. En contra porque la gente solicita que tú como creador de contenido estés ahí, como si fueras una constante: Pon dibuja a diario, por lo tanto estoy esperando su dibujo diario. Lo que a veces no entienden es que estamos igual que ellos: igual estamos encerrados, igual estamos pasando por un proceso de duelo o de comprensión de esto que está pasando, y es mucho más difícil crear. Se nos dificulta dibujar, se nos dificulta encontrar la inspiración o estar tan activos como para crear tantas cosas en redes. Entonces de esta manera está funcionando en nuestra contra, porque la gente está esperando y buscando recibir contenido que de momento no estamos haciendo, o no estamos teniendo la inspiración para hacer. Es algo común, algo que he platicado con mis amigos y algo que nos está pasando a todos en general. Al mismo tiempo, está a nuestro favor porque sinceramente la gente está muy pegada a sus teléfonos: sin poder ir a la plaza, al cine, al café, la gente no tiene más que su tele y sus redes sociales, ¿sabes? Están pegadas al teléfono. Entonces funciona a nuestro favor porque al estar ahí, al publicar algo tenemos los views, tenemos la atención de nuestro público. El público está esperando a que creemos y lo que subamos o lo que compartamos es visto, y no pasa desapercibido como lo hace en épocas normales, cuando la gente tiene tanto que hacer que tal vez se mete a Instagram una vez en la noche, y le da like a una o dos publicaciones. Hoy están todo el día ahí, esperando contenido nuevo, esperando ver esa nueva cosa que su ilustrador o la persona que ellos siguen, o las cuentas que ellos siguen, están creando.”

– ¿Cómo percibes el Pride en México?

“Siento que el Pride es una experiencia muy personal. Tú te identificas con los contingentes, los carros, los artístas o las marcas con las que tú más convives. Entonces, el Pride puede ser desde algo muy colorido, lindo, padre, hasta algo muy extravagante, o nudista, ¿ya sabes? Como para celebrar tu cuerpo. Siento que hay tantas facetas del Pride… Es una celebración de uno mismo, de una persona como es. Hay muchos puntos en los cuales nos encontramos: en los colores, en la diversión, en la diversidad, en el hablar de nosotros mismos y de nuestra experiencia como parte del espectro LGBTQ+. Ahí nos encontramos, pero creo que es un proceso muy personal, que cada quien lleva, y cada quien celebra su forma única de ser de manera diferente. Por ejemplo, yo diría que es algo que nos une: hay algo en las marchas, en los posteos, en las redes, en todo lo que se hace alrededor del evento que hace que nos sintamos parte. Un sentimiento familiar, como de ‘aquí va mi familia’, esa familia que hemos encontrado a través de gente que sabe lo que es tener una sexualidad que tal vez no está bien vista en un país como México, y que estamos luchando por tener visibilidad y por decir ‘esto es normal, es algo que va a estar aquí, y lo voy a seguir mostrando porque es quien yo soy’. Algo que no voy a esconder solo porque a ti te afecta o no te parece. Lo percibo como una lucha, una celebración, un salir y alzar la voz, para decir ‘aquí estamos’, y poder voltear a tu alrededor, a tus amigos y a tu familia, que te dicen ‘también estamos contigo’.”