Pokémon Company nos prepara para el festejo del “Día Pokémon” que se lleva a cabo cada año los días 27 de Febrero y se nos ha pedido que votemos por nuestro Pokémon favorito para coronar al “Pokémon del año”.

Si tecleas en el buscador de Google, “Pokémon vote” podrás ingresar a un menú donde podrás buscar a tu Pokémon favorito, votar por él y coronarlo como el Pokémon del año. El Día de Pokémon ocurre todos los años el 27 de febrero porque fue cuando se lanzaron los primeros videojuegos de Pokémon en Japón en 1996. Y esta votación por el Pokémon del Año no es todo. The Pokemon Company prepara un día lleno de actividades para todo el mundo.

Una de estas actividades es que este mismo día llegará a Netflix la nueva película “Pokémon Mewtwo contraataca: Evolution” y para conmemorar el lanzamiento especial de la película, el Pokémon Mewtwo en su versión Armadura regresará al juego Pokémon GO, acompañado de algunos de los Pokémon Clon que se ven en la película! Y las siguientes actividades:

Pikachu, Eevee, Bulbasaur, Charmander y Squirtle con gorros de fiesta. Y si eres afortunado también estarán sus versiones “Shiny”. Incursiones de Mewtwo con Armadura y ataque especial (Onda Mental) Incursiones de Venusaur, Charizard y Blastoise (Versión clon) Fotografía Instantánea de Pikachu (Versión clon)



No te desesperes si no puedes atrapar todos esos Pokémon ese día ya que estarán disponibles unos cuantos días más para darle tiempo a todo el mundo de hacerse de estos queridos Pokémon en sus juegos. Del 25 de Febrero al 2 de Marzo dentro de la aplicación de Pokémon Go.

¡Nosotros ya tenemos todo preparado para festejar el Día Pokémon! ¿Y ustedes?