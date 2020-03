Oficialmente el brote de coronavirus (Covid-19) ya es una pandemia mundial y diferentes organizaciones e industrias están tomando medidas para evitar un mayor número de contagios. Ahora, Pokémon Go se ha unido a esta lucha con ciertas medidas que harán que jugar desde casa, sea mucho más sencillo.

Siempre ha existido esa interrogante hacia Pokémon Go por su estilo de juego en el que los jugadores deben salir de casa para capturar a las criaturas. Millones son los jugadores que diariamente salen a la calle en busca de estos Pokémons.

Ahora Niantic y The Pokémon Company han tomado ciertas medidas para invitar a los jugadores a no salir de sus casas ahora que el brote de coronavirus se ha extendido en gran parte del mundo y que al día de hoy ha cobrado la vida de poco más de 4000 personas. Por esto, Pokémon Go ha tomado ciertas medidas para que sus jugadores no salgan de casa.

Las medidas que tomó Pokémon Go

Para empezar, en la tienda del videojuego podremos encontrar una caja con 30 inciensos por sólo una moneda. además, estos suelen durar sólo 30 minutos, pero ahora durarán una hora. Los huevos, reducirán su distancia necesaria para eclosionar y muchos más pokémons aparecerán aleatoriamente.

Estos cambios ya están implementados en la aplicación, y en caso de que tu aún no los tengas, revisa la actualización ya que al momento en el que esto escribiendo esto, ya adquirí mis 30 inciensos. Por otro lado, estos cambios son temporales debido a la contingencia mundial. Si bien, Niantic nunca mencionó que fue a causa del coronavirus, aunque afirmó que fue “por la situación global de salud”.

Además, Niantic pospuso el Día de la Comunidad de Abra, el cual se llevaría a cabo el próximo 15 de marzo. Lo mismo ocurrió para otros juegos como Harry Potter: Wizards Unite, otro juego de realidad aumentada de la compañía

Por otro lado, los combates también podrán hacerse desde puntos alejados, es decir, los jugadores no necesitarán estar en el mismo lugar para llevar a cabo estos enfrentamientos.