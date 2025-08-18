Revista Marvin

Poetas Afromexicanas en Palacio de Bellas Artes

Un a actividad para la visibilización de comunidades históricamente olvidadas y el reconocimiento a las diversidades.

A través de las voces, de diez artistas se realizará el Encuentro Nacional de Escritoras Negras -Afromexicanas para valorar la diversidad literaria que enriquece el panorama cultural del país, así como la memoria colectiva que las autoras han construido desde la palabra: una memoria de resistencia, sabiduría y relevancia estética.

Las autoras provienen de distintas regiones y compartirán su obra en un acto de reconocimiento a la memoria, la resistencia y la diversidad cultural de México.

Participan: Aleida Violeta Vázquez Cisneros (Guerrero), Ana de las Flores (Estado de México), Asucena López Ventura (Guerrero), Elizabeth Avendaño Sayagua (Ciudad de México), Jamel Ydzu Martínez Fonseca (Baja California), Juliana Acevedo Ávila (Oaxaca), Malva Marina Carrera Vega (Michoacán), Montserrat Aguilar Ayala (Michoacán), Patricia Guadalupe Ramírez Bazán (Guerrero) y Raquel González Mariche (Oaxaca).

El Encuentro Nacional de Escritoras Negras -Afromexicanas se realizara el sábado 30 de agosto a las 12:00 hrs, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, Av. Júarez S/N, Centro Histórico de la Ciudad de México.

Oscar G. Hernández

Hurgando y exhibiendo la médula de la narrativa gráfica, venga de dónde venga, sigue creyendo que lo único que salva a este pinche mundo pandémico es la cultura y el arte; el amor qué. Entre otras cosas, escribe sobre dibujos que hablan y mucho más. oscarghx@marvin.com.mx

