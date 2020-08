DJ Pope es la cabeza detrás del show de J Balvin, es su socio y es el encargado de hacer que cada gira y cada concierto de Balvin tenga un toque especial. Aparte de hacer esto, DJ Pope tiene un nuevo sello discográfico llamado 574 Studio, es un sello con mucho futuro en donde se está firmando y trabajando a talento fresco y que comienza a posicionarse en una escena que controla los charts mundiales.

DJ Pope y 574 Studio buscan entregar una nueva oferta de artistas que se preocupan por la innovación y por mantener al reggaetón en constante movimiento acercándose a más ritmos para darle ese giro de tuerca que necesita. Platiqué con él y con Maxi y Steve, a propósito del más reciente lanzamiento de la disquera titulado “Todo Raye”.

FOT:: Andrés Felipe

¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes con este nuevo paso?

DJ POPE: Contento con todo lo que está pasando en en 574 Studio, con “Todo Ray”, con Maxi y Steve, con el colectivo. Muy tranquilo en esta cuarentena. Disfrutando a la familia.

Eres parte de la columna vertebral para que el reggaetón explotara. Eres el que pone la fiesta arriba del escenario, el que va llevando a la gente. ¿Cómo te sientes de tener otro sellos y de estar debutando más gente?

Yo creo que desde el principio he sido muy arriesgado en todos los proyectos. Cuando decidí salir de Tres Pesos e irme con J Balvin fue una decisión muy difícil porque este pelado junto a mi estaba recién nacido (Maxi). Este grupo ya estaba aprobado por el público, salí de la zona de confort y me dediqué a un nuevo proyecto; cuando uno toma esos riesgos y la pega todo le sabe mejor. Uno tiene que tirarse de frente a cumplir sus sueños, con Tres Pesos no tenía esa misma química. Yo soy una de esas personas que trabaja por química, por lealtad, por buena energía y eso de pronto con Tres Pesos no lo sentía y con Balvin era lo que más sentía, una buena energía. Después de un tiempo creamos Infinity Music junto a Sky y también fue una etapa muy bonita porque creo que marcó un buen momento. Estaba Mosty, Feid y más; es bonito ver que hemos puestos nuestro granito de enero no sólo en Colombia si no en todo el mundo. Ya hemos trabajado con Pharrell y todos esos artistas mundiales y lo bonito es que con 574 quiero lograr lo mismo porque creo que necesitamos nueva sangre también, ya hay gente posicionada y ahora necesitamos nueva sangre que haga música, que haga arte, que aporte a la cultura.

Hace unos años cuando decías reggaetón la gente lo tomaba como un género más, después la industria decidió blanquearlo y ponerle urbano. Pero hay un momento en el que los mismos artistas deciden decir que no hacen reggaetón, que hacen urbano. ¿En qué momento los artistas deciden autocensurarse?

¿Sabes qué fue? Que como veníamos del barrio y muchas veces, me pasó mucho en México y Argentina, que la palabra reggaetón no era bien vista. Cuando íbamos a lanzar “Ginza” que decía “Si necesita reggaetón, dale”, tuvimos a toda la disquera en contra porque la gente estaba malinterpretando la palabra reggaetón. Todavía seguíamos pensando que el género era muy de barrio, despectivo con la mujer, pero ya había cambiado; era demostrarle al mundo que estábamos en otro formato. Cuando sacamos la canción la gente comenzó a retomar esa palabra y nosotros siempre hemos sido fanáticos del reggaetón y fue cuando empezamos a preguntarnos “¿Por qué nosotros mismos estamos bloqueando nuestro nombre?” y ahí fue cuando seguimos con todo esto y ya tenemos una canción que se llama “Reggaetón” y ya tenemos gente como Obama hablando del género y eso es como un sueño. Eso es lo que siempre hemos querido, que la gente entienda que esto es algo global, es popular, es para el mundo.

Hay muchos artistas que los ves y ya están posicionados pero no han logrado dar el salto para colocarse en los mismos lugares en el que está Bad Bunny o J Balvin. ¿Por qué no están logrando meterse a donde deberían estar?

Yo creo, y si vamos a hacer una comparación aunque no me gusta hacerlas, es más en la parte de trabajo. Creo que muchas veces los artistas están dejando que todo se vuelva viral, que todo se dé porque fluyó. Se les olvida hacer entrevistas, ir a hacer discotecas, los colegios, los medios escritos, un montón de cosas que también suman. Y algo que es machín de esta nueva generación que está creciendo y que están en el sello le estoy yo les quiero inculcar que no sólo es subir la música a plataformas. Es muy bonito, sí, pero no le dejemos al destino la suerte de nosotros. Tenemos que trabajar para que todo suceda y si uno trabaja pasan cosas más grandes. No quiero decir que ellos no lo estén haciendo pero no los he visto y no quiero comprar, no soy tan fanático de los redes pero creo que les falta conocer todos los targets. Y a ellos los conocen por su música pero la gente no los reconoce físicamente porque no ha hecho ese trabajo, son importantes y están ahí en el aire. La música está y es cuestión de tiempo dde seguir mostrándonos y de hacer nueva música, están ahí y están a poco. No hay una fórmula ni una clave porque todos hemos tenido diferentes historias pero eso es lo que desde mi punto de vista es lo que está fallando.

También por eso era interesante que estuviera Steve y Maxi para que nos dijeran cómo le iban a hacer para mantener fresco el género.

Eso se los pregunto yo a diario, cómo vamos a llegar con una nueva propuesta, con algo fresco. Y eso es lo que más me gustó de lo que están haciendo porque hasta le han puesto un nombre especial a esto.

Maxi: Yo pensaría que para seguir innovando y haciendo cosas nuevas, debemos seguir haciendo lo que nosotros creemos es mejor para nosotros. Debemos intentar que la gente entienda el mensaje que nosotros queremos dar con la nueva música que hacemos. Y con que la gente entienda el mensaje más gente va a ir esparciendo la palabra de lo que estamos haciendo. Ahorita estamos trabajando en algo nuevo que pueden escuchar en “Todo Ray” con las flautitas, se llama Raye. Estamos trabajando en nuevos sonidos y siempre estamos en esa innovación, nunca nos quedamos en esa zona de confort.

Steve: Lo que siempre he hablado con Maxi es que siempre tenemos que pensar primero en nosotros mismos. Es partir de ahí, nosotros nos sentimos frescos, le damos la vuelta con lo que escuchamos y lo que nos gustaba. Es traer esa cultura, la filosofía popular de Medellín, como nosotros hablamos y nos expresamos para que el mundo nos conozca cómo somos. Siempre hemos tenido referentes de niños, personas que nos gustan mucho. Pero lo que queremos es que las nuevas generaciones nos tomen como referentes con lo que estamos haciendo del Raye, estamos usando sonidos muy frescos. Las personas que hicimos el instrumental son muy amigos, nos gustó y nos enamoraron con este sonido y dijimos esto no puede ser reggaetón, ni perreo, es una combinación así que creemos un nuevo género. La idea es seguir innovando y no parar, seguir dándole y sacar más música nueva.

Maxi ¿Qué sentías cuando eras un niño veías a Pope enfrente de tanta gente?

Es muy loco porque yo los acompañaba cuando apenas estaban empezando a promocionar su música en Colombia, acá mostramos la música en las escuelas, en las universidades. Y cuando iban a hacer eso mi papá me llevaba porque mi mamá estaba trabajando y no me podía dejar sólo. Con una mano me cargaba y con la otra tocaba, luego me dejaba sólo en la tarima y me daban ganas de tirarme al público. Estaba muy chiquito y tenía amor a la música, era una experiencia muy linda. Tenía como 3 o 4 años.

¿Por qué decidir irte a un sello como 574?

Steve: Te voy a contar algo antes de que Maxi cuente la historia. Yo lo leí algún día en algún lado “Si estás haciendo las cosas bien y si estás haciendo buena música tienes que buscar a Pope”. Si Pope lo sabe y Pope lo aprueba es porque es algo que es real que pueda pasar. Yo tenía mi equipo de trabajo con mis amigos, ahora todos trabajamos con Pope. Como mi mamá siempre me ha dicho “Hay que estar en el árbol que mejor sombra te dé” y Pope es la luz en este momento para todo lo que queremos ser como artistas.

Maxi: Para mí es algo muy loco. Un día estaba hablando con él y me dijo que quería hacer algo nuevo con estos artistas. En ese momento acababa de conocer a Slay Fox, You Andy y a Naobtz, son tres artistas de 574 y me dijo que también le gustaba mi música y que quería enseñarme y aconsejarme. Y yo dije que de una, yo con lo que pueda apoyar acá estoy. E sun honor ser parte de esto y de este movimiento. A mi me llena de felicidad todo lo que estamos haciendo, empezamos en un sótano. Estábamos en una casa y tenía un sótano y ahí nos encerramos a hacer música, todos muy jóvenes. Es muy lindo ese proceso y cómo hemos ido creciendo todos.

