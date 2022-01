Placebo ha publicado un nuevo video para el sencillo “Try better next time”, adelanto de su próximo álbum de estudio.

Luego de su estreno en plataformas digitales, el dúo londinense decidió darle un giro diferente a este apocalíptico tema con una interpretación en vivo que publicaron en su canal de YouTube y que funge como su video oficial.

En el clip podemos ver a Brian Molko y Stefan Olsdal, junto a su banda de tour, tocando en medio de una pila de viejos televisores. Siguiendo esta temática vintage es que las imágenes vienen con calidad de VHS granulada.

“Try better next time” fue lanzada como el tercer sencillo del octavo material discográfico de la banda, Never let me go. La canción ese enfoca más en los comienzos que en los finales, sintiéndose como una especial celebración de lo que el mundo está por experimentar con o sin la humanidad presente.

Respecto a este tema, en un comunicado, Placebo explicó: “No es el fin del mundo, sólo el fin de la humanidad, una distinción que en nuestra exagerada soberbia somos incapaces de detectar. La madre naturaleza se ha cansado de nosotros. Inténtalo mejor a la próxima”.

Never let me go marcará el tan esperado regreso de Placebo y su estreno se realizará el próximo 25 de marzo, aunque ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Checa a continuación el video oficial de “Try better next time”:

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.