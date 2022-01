Placebo continúa compartiendo adelantos del álbum con el que oficialmente regresa a la música, ahora con el tema “Try better next time”.

Es un hecho que 2022 será el año del dúo y para comenzarlo con el pie derecho, el día de hoy publicó el tercer sencillo de Never let me go, su octavo material discográfico. “Try better next time” es un retrato bastante honesto sobre los tiempos modernos y un mundo apocalíptico, con la banda enfocándose en los nuevos comienzos y no en los finales.

La canción se puede percibir como una celebración sobre lo que está por venir en el mundo, ya sea con la participación de la humanidad o sin ella. Además, a través de poéticas letras se invita a, como sociedad, enfrentar el desastre ecológico y reconocer todo lo que el ser humano le ha hecho al planeta.

“No es el fin del mundo, sólo el fin de la humanidad, una distinción que en nuestra exagerada soberbia somos incapaces de detectar. La madre naturaleza se ha cansado de nosotros. Inténtalo mejor a la próxima”, explicó Brian Molko sobre “Try better next time”.

“Try better next time” junto con “Beautiful James” y “Surrounded by spies” ya se encuentra disponible en plataformas digitales como los primeros avances de Never let me go, el cual se estrenará el próximo 25 de marzo pero ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Never let me go representa el primer álbum de larga duración que Placebo estrena en cinco años; el último fue Loud like love de 2013. Sin embargo, en ese período también publicaron un EP titulado Life’s what you make it.

Foto de portada: Mads Perch / Cortesía.