Las buenas noticias no dejan de llegar de parte de Placebo y la nueva es que su próximo álbum de estudio ya es un hecho.

Como recordarás, hace un par de meses la agrupación regresó con el sencillo “Beautiful James” y aunque se insinuó que un nuevo disco estaba en camino, no había nada confirmado hasta ahora, que a través de redes sociales, el dúo lo hizo oficial y compartió un par de detalles.

Según anunció Placebo, su nuevo y octavo material discográfico llevará por título Never let me go y tendrá de artwork la colorida imagen de un paisaje con efectos glitchy. Si bien el material se podrá pre-ordenar el próximo 9 de noviembre, aún no se anuncia su fecha de lanzamiento.

Por otro lado, Brian Molko y Stefan Olsdal también revelaron que en 2022 emprenderán un tour por el Reino Unido y Estados Unidos. Las fechas para esto tampoco han sido publicadas, pero sí dejaron en claro que quienes pre-ordenen el disco tendrán la oportunidad de adquirir en preventa sus tickets para la gira.

Never let me go representa el primer álbum de larga duración que Placebo estrena en cinco años; el último fue Loud like love de 2013. Sin embargo, en ese período también publicaron un EP titulado Life’s what you make it.

Esperamos pronto tener nuevos detalles al respecto pero mantente al pendiente que posiblemente el 9 de noviembre también liberen un sencillo.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda con créditos a Mads Perch.