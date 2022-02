Ahora sí saquen todos los ahorros, porque Placebo volverá a nuestro país para dar un concierto en la capital. Y sí, estamos llorando.

Después de casi ocho años de su última visita a nuestro país, la banda anunció el día de hoy que el próximo 12 de septiembre se presentarán en el Palacio de los Deportes para presentar su siguiente álbum de estudio, Never let me go.

De acuerdo con un post en redes sociales, la venta de boletos comenzará a partir del 15 de febrero a través de la red Ticketmaster y en la taquilla del recinto. Te recomendamos estar al pendiente, porque seguro las entradas volarán en cuestión de minutos.

Never let me go será el octavo material discográfico de Placebo y su fecha de estreno está programada para el 25 de marzo. Hasta el momento, ya hemos podido escuchar un par de adelantos con los sencillos “Beautiful James”, “Try better next time” y “Surrounded by spies”; todos ya disponibles en plataformas digitales.

Recuerda que ya puedes pre-ordenar el disco dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.