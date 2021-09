Creímos que el 2021 ya nos había sorprendido lo suficiente, pero no contábamos con que lo mejor estaba por llegar: el regreso de Placebo.

Después de cinco años, la agrupación volvió para reclamar su trono dentro del rock alternativo con “Beautiful James”, un nuevo sencillo que retrata las relaciones en el mundo actual con un desafiante mensaje que busca normalizar y celebrar las relaciones no heteronormativas.

Hablando del track, Brian Molko, frontman de la banda, comentó: “Si la canción sirve para fastidiar a los cuadrados y reprimidos, con gusto que así lo sea. Pero para mí es imprescindible que cada oyente descubra su propia historia dentro de la canción; realmente no quiero dictar cómo te deberías de sentir”.

“Beautiful James” es todo y más de lo que nos podíamos esperar. Sonoramente presenta esa inexplicable melancolía que vive en el ADN de Placebo, y que pondrá a más de uno a recordar sus bellos días de adolescente, mientras que a su vez nos deja en claro que es un nuevo inicio en la historia de la agrupación.

Con este sencillo, Molko y Stefan Olsdal abren la puerta hacia su próximo álbum de estudio. Éste será el primer material de larga duración que publicarán desde que en 2013 lanzaron Loud like love, seguido del EP Life’s what you make it, de 2016.

Esperamos pronto tener nuevas noticias del octavo disco de Placebo, pero por ahora, corre a darle play a “Beautiful James”, disponible ya en todas las plataformas digitales.

Foto de portada: Cortesía.