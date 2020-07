La cantante y compositora inglesa, PJ Harvey, lanzará una versión editada en vinilo de su álbum ‘To Bring You My love‘.

El próximo 11 de septiembre, el tercer álbum de PJ Harvey, ‘To Bring You My Love‘ se reeditará en vinilo, junto con un álbum de demos inéditos.

Este álbum de temas nunca antes escuchados estará disponible en CD, vinilo y en digital.

‘To Bring You My love‘ fue producido por Flood y John Parish y se lanzó originalmente en febrero de 1995.

Este año, el disco celebra su 25 aniversario y es por eso que este lanzamiento será el encargado de festejarlo. Con canciones como ‘Down By The Water’, ‘C’mon Billy’ y ‘Send His Love To Me’, este álbum alcanzó el número 12 en la lista de discos del Reino Unido.

Además de eso, consiguió dominar las listas del Disco del Año de The New York Times y The Guardian, con nominaciones al Grammy y al Mercury Prize.

Pero esta noticia no vino sola; una versión demo de ‘Down By The Water’ fue lanzada como una muestra de lo que nos espera en esta versión.

Escúchala a continuación:

UMC / Island anunció también una campaña exhaustiva de reedición que verá el catálogo posterior de PJ Harvey, más sus dos álbumes en colaboración con John Parish. Estos serán lanzados durante los próximos dos meses.

La artista se suma a la lista de cantantes que estrenarán material durante la pandemia.

Foto de Portada Via Universal Music