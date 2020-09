PJ Harvey continúa con su campaña de un año de lanzamientos sacados directo del archivo. Esta vez con los demos de su tercer álbum de estudio To Bring You My Love.

Esta nueva colección está conformada por las grabaciones originales de cada una de las canciones del disco, incluyendo el del track que le da nombre al álbum, “C’mon Billy”, “Down By The Water” y “Send His Love To Me”. Éste ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, en formato CD y vinyl.

A la par del lanzamiento de demos, PJ Harvey también estrenó una reedición de To Bring You My Love, disco que originalmente salió el 28 de febrero de 1995. Ésta nueva edición vendrá en un especial vinyl que igual contendrá tracks como “Working For The Man”, “Long Snake Moan” y “I Think I’m A Mother”.

El audio de esta reedición fue masterizado por Jason Mitchell y Loud Mastering bajo la guía del ya conocido colaborador de Harvey, John Parish. Y de hecho fue Parish quien co-produjo la versión original de To Bring You My Love junto con la cantante y Flood.

Tanto el álbum de demos en todos sus formatos, como el vinyl de la reedición del disco los puedes conseguir ya en el sitio oficial de PJ Harvey.

Anteriormente ya también había estrenado un álbum de demos de su álbum de 1992, Dry. Esto como parte de la campaña en la que Harvey planea estar durante un año lanzando música sacada de su archivo.

Créditos foto de portada: Maria Mochnacz/ vía Facebook PJ Harvey.