Dándole seguimiento a la serie de reediciones que PJ Harvey ha lanzado a lo largo del 2020, la cantante anunció su próximo lanzamiento y como adelanto compartió un video nunca antes visto de “Angelene”.

Estas reediciones en vinilo comenzaron el pasado mes de junio con su álbum debut Her de 1992. Desde entonces Harvey ha hecho un estreno por mes y para El 29 de enero de 2021 llegará su cuarto material discográfico Is This Desire?, originalmente lanzado en 1998.

Los nuevos lanzamientos han llegado también con rarezas de PJ Harvey y en esta ocasión un video nunca antes visto de “Angelene”, track que abre el álbum, fue la sorpresa. Este fue dirigido por Maria Mochnacz y según mencionó fue grabado hace 21 años.

En el clip se le ve a la cantante posando en una antigua cabina de fotos mientras se pone varios atuendos. “Usamos una combinación de video/filme de 16ml y Polaroid de medio formato, cortinas como telones de fondo para que parecieran una cabina de pasaportes y una selección de ropa para que la usara Polly”, explicó Mochnacz.

Y agregó: “Quería que algunas de las fotos se vieran difuminadas/manchadas/descoloridas. Recuerdo que rocíe un poco con blanqueador y un poco lo doblé y puse en el bolsillo trasero de mis jeans y luego mis jeans los puse en la lavadora. ¡Es maravilloso poder volver a verlo ahora después de tanto tiempo!”

La reedición de Is This Desire? de PJ Harvey será lanzada a través de UMe/Island junto con un álbum de demos. Pre-ordénalo ya dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.