Roger Waters compartió un nuevo video para promocionar su próximo tour, en el que hace un llamado a las personas para realizar un cambio y salvar el mundo. Bajo el lema “change or die” (cambia o muere), el guitarrista de Pink Floyd busca crear conciencia respecto a los severos problemas ambientales a los que se está enfrentando el planeta.

El video lanzado a través de su cuenta de Facebook contiene material de sus anteriores shows, además de imágenes de los ensayos que tuvo con su banda en el estudio. Roger Waters también comentó que su próximo tour titulado This Is Not A Drill Tour formará parte de un movimiento global.

Durante el video, se le escucha a Roger explicar:

A medida de que el reloj corre rápido, cada vez nos lleva más rápido a la extinción, y esta parece ser una buena razón para hacer protesta, así que por eso saldré de gira. Para ser honestos, necesitamos cambiar nuestra forma de organizarnos como raza humana o morir. Este tour será parte de un movimiento global por personas que están preocupadas por influir en otros en el cambio que es necesario. Es por esto que vamos a emprender el viaje.

This Is Not A Drill Tour comenzará el 8 de julio en Pittsburgh, recorrerá Norteamérica y concluirá el 3 de octubre en Dallas. Este, según describió Waters, será “algo nuevo y un reto”.

Además de por su música, Roger Waters se ha caracterizado por su activismo. El último tour que realizó fue más político, en el que realizó diversas protestas y dio discursos acerca de temas como la presidencia de Donald Trump. Y sin duda, a través de This Is Not A Drill Tour logrará llegar a más de uno para crear conciencia y ayudar al mundo.

Foto de portada vía Facebook Roger Waters.