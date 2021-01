Pillow Queens hizo su debut en la televisión estadounidense anoche (12 de enero) con una presentación en vivo de “Liffey“. La canción forma parte su aclamado álbum debut In Waiting, que se lanzó en septiembre del 2020

Siendo las invitadas y el acto especial en The Late Late Show, Pillow Queens también fue entrevistada de forma remota por el presentador del programa James Corden, quien las aclamó como “una banda de rock escandalosamente talentosa”.

Durante el chat en vivo que tuvieron, el grupo habló sobre cómo 2020 fue “un momento extraño para lanzar un álbum” debido a la actual crisis del coronavirus, pero dijeron que fue una experiencia “realmente emocionante” publicar el LP en su propio sello.

“Con suerte, cuando podamos volver a tocar de nuevo, valdrá la pena esperar”, agregó Sarah Corcoran, apareciendo junto a su compañera de banda Pamela Connelly. La banda se embarcará en una gira por el Reino Unido este abril.

Sobre su último disco In Waiting, Pamela Connelly le dijo a Vibras:

“Creo que puedo ver y sentir los cambios que han sucedido desde entonces, en In Waiting no es como si fuera una bestia completamente diferente, pero es mucho más. Allí hay más espacio. Hay más, hay más espacio para maniobrar y creo que maduramos mucho en nuestra composición”

Foto tomada del Instagram de Pillow Queens