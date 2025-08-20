Pide lo que Quieras, Paga lo que Puedas por Masala y Maíz

La iniciativa Pide lo que Quieras, Paga lo que Puedas de Masala y Maíz, es una invitación abierta y sin condiciones, diseñada para que cualquier persona pueda sumarse, sin importar si se trata de clientes habituales, de visitantes que llegan por primera vez, de vecinos de la Ciudad de México. La propuesta busca romper con la lógica tradicional de consumo gastronómico de lujo y transformar por un día la manera en que nos relacionamos con la comida y con quienes la preparan.

Este acto es también una celebración de la diversidad culinaria que caracteriza a la capital del país, donde convergen cocinas tradicionales, innovaciones contemporáneas y mezclas que reflejan la riqueza cultural de la gastronomía de la ciudad. Al mismo tiempo, es una oportunidad para fortalecer lazos comunitarios dentro de la industria gastronómica, recordando que detrás de cada platillo hay historias, oficios, esfuerzos colectivos y una red de personas que hacen posible la experiencia de sentarse a la mesa.

En Pide lo que Quieras, Paga lo que Puedas participan: @ahumalia, @baldio.mx, @baobao_mx, @cicatriz.cdmx, #ciclomexicano, @cincoydospan, @exp_maiz, @fideogordo.mx, @loupwinebar, @mita.cdmx, @mux_mexico, @ramirococina_, @rudocdmx, @sobremesa_desayunador, @viasol.mx

La dinámica coloca al comensal en el centro, otorgándole la libertad de pagar el valor que es accesible para él o ella . De esta manera, el acto de pagar deja de ser una transacción meramente económica y se convierte en un gesto de acceso y de apoyo mutuo. Lo que se genera es un espacio de solidaridad, donde compartir alimentos se convierte también en compartir comunidad.

Masala y Maíz es un restaurante en la Ciudad de México de los chefs Norma Listman y Saqib Keval que explora la migración de ingredientes y técnicas de cocina entre India, África del este y México. Su comida se basa en años de investigación y estudio de las recetas familiares de ambos, así como el movimiento de ingredientes entre los tres continentes.

Pide lo que Quieras, Paga lo que Puedas se realizará este miércoles 27 de agosto, consulta la info completa en el IG de Masala y Maíz: @masalaymaiz.

