No dejan de ser curiosas las estrategias que toman los artistas para buscar crear expectación alrededor de la llegada de un nuevo álbum; y es que Phoebe Green, una chica oriunda de Manchester está apenas a unos días de que llegué Lucky Me, lo que será su segundo LP, y del que ha elegido mostrar como anticipo, nada menos, que 5 canciones.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

El último tema que ha presentado se llama “Crying in the Club” y se ciñe a ese pop electrónico que ha venido manejando; se trata de un título que recoge una imagen muy atractiva, pues resulta recurrente imaginar a alguien atrapado en la vorágine de un antro, centrado en el área de baile y al mismo tiempo soltando el llanto.

Según la propia Phoebe Green está canción es: “una prueba testimonial que recoge esos sube y bajas emocionales que sufre alguien cuya apreciación personal reside en la validación externa”. La artista, que debutará en el 2016 con 02:00 A.M., también contó que se trata de su composición favorita del disco.

“Crying in the Club” tendrá como acompañantes en Lucky Me a otros temas que se cuelan tan directamente como “Just a Game”, “Make it Easy” y “Sweat”, en lo que es una producción de Jessica Winter para una artista de apenas 24 años de edad.

A la postre, Phoebe Green lanza un mensaje para que cada persona desarrolle una seguridad en sí misma y no requiera de la aprobación de los otros y de esta manera evitar aparecer “Crying in the Club”. Lucky Me llegará este viernes 19 de agosto a través del sello independiente Chess Club Records.

