Por primera vez desde 1959, el Newport Folk Festival fue cancelado y realizado de forma virtual durante este fin de semana. Y como parte de sus actos sorpresa, Phoebe Bridgers y Courtney Barnett se unieron remotamente para realizar un cover.

Este fue de uno de los más grandes éxitos del country-folk, Everything Is Free de Gillian Welch. La canción originalmente fue lanzada en 2001 como parte del álbum de Welch, Time (The Revelator) y en ella habla sobre Napster y las dificultades que tenían para que les pagaran por hacer música en un momento en el que todo estaba disponible gratuitamente.

Y de hecho anteriormente Bridgers ya había interpretado este tema durante la edición de 2018 del Newport Folk Fest. Sin embargo ahora, en compañía de Courtney es toda una locura… ambas se van guiando al ritmo de la guitarra de Barnett mientras sus voces le dan a la melodía un toque de ensueño.

Pero ya no te platicamos más, mejor chécalo por ti mismo:

Phoebe Bridgers es una de las artistas que más activa se ha mantenido durante esta cuarentena. Se las ha ingeniado para hacer increíbles shows desde su casa y aunque sea virtualmente presentarnos su último material discográfico Punisher.

El tan esperado segundo disco de la cantante ya lo puedes encontrar en todas las plataformas digitales. Y no dejes de checar la entrevista que tuvimos con ella sobre Punisher en nuestra edición 181, consíguela dando click aquí.

Fotos de portada tomadas de las redes sociales de los artistas.