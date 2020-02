Luego de su increíble Stranger In The Alps (2017), Phoebe Bridgers estuvo muy ocupada armando nuevas bandas, la primera con Julien Baker y Lucy Dacus formando boygenius y con quienes lanzó un EP homónimo en 2018 y la segunda con Conor Oberst, con quien formó Better Oblivion Community Center y lanzó un material el año pasado.

Y es ahora, tres años después de su álbum debut presentará una nueva placa y estrena el primer sencillo, Garden Song, un tema de melodía dulce y letra que habla de esperanza, introspección y transformación interior. En esta canción la acompaña en la voz su manager de tour, Jeroen, del cual conoció sus cualidades vocales durante un viaje mientras cantaban a Mitski. A Bridgers le pareció que cantaba como Matt Berninger de The National.

Garden Song llegó con su video oficial, de calidad casera (esa es la intención), dirigido por Jackson Bridgers, hermano de la cantante y a quién le pidió sorprenderla luego de fumar de un bong, así, extraños personajes rodean a Phoebe en un ambiente de incómoda tensión pero también de exploración. Es como sus fantasmas internos salieran a jugar.

Escúchala a continuación:

Bridgers ha estado tocando esta canción en sus shows del último año, pero es hasta ahora que tenemos la versión de estudio y que sabemos, formará parte de un nuevo álbum.

Garden Song ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

Phoebe Bridgers ya tiene shows agendados para este año, algunos acompañando a The National en su tour por Japón, Australia y Nueva Zelanda, y otros junto a The 1975 por su gira norteamericana.

Garden Song fue editada bajo el sello Dead Oceans por lo que intuimos así será con el resto del material y del cuál aún no tenemos una fecha de estreno.