Phoebe Bridgers ha unido fuerzas con el aclamado cantautor y productor, Jackson Browne, para la creación de una nueva versión de su sencillo “Kyoto”.

Esta nueva grabación colaborativa del track de Bridgers se realizó como parte de la serie Spotify Singles, en donde además viene acompañada de un cover de “Summer’s End” del fallecido músico John Prine.

La versión de “Kyoto” con Jackson Brown presenta un íntimo instrumental de guitarra acústica con el cantante aportando un par de coros. Mientras que en “Summer’s End”, Phoebe agregó al inicio un mensaje telefónico de cumpleaños tardío de parte de su padre.

A lo largo de la semana, y como parte de este proyecto, la plataforma de streaming también estará compartiendo nuevas grabaciones de artistas como Chika, D Smoke, Noah Cyrus e Ingrid Andress, quienes de hecho aparecen junto con Phoebe Bridgers en la categoría de Mejor Artista Nuevo de los Grammy 2021.

Este año Bridgers se encuentra nominada en diversas categorías de los Grammy Awards, entre las que se incluye Best Rock Performance, Best Rock Song y Best Alternative Music Album.

Te dejamos a continuación la versión colaborativa de “Kyoto” con Jackson Browne. La original la puedes encontrar en Punisher, el más reciente material discográfico de la cantante, disponible ya en cualquier plataforma digital.

Fotos de portada vía Instagram Jackson Browne / Instagram Phoebe Bridgers.