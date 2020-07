Phoebe Bridgers continúa haciéndole promoción aunque sea desde casa a su último material discográfico, Punisher. Así que ahora la cantante se apoderó de The Late Show para interpretar Kyoto.

Debido a la pandemia de COVID-19 el programa conducido por Stephen Colbert lleva ya algunos meses realizándose vía remota. Por lo que Phoebe se las ingenió (como lo ha estado haciendo toda la cuarentena) para ajustar su propio escenario y dar una increíble presentación.

Y con unas luces de colores, una bola disco y una tela muy brillante, Bridgers, utilizando su ya conocido disfraz de calavera, cantó su sencillo Kyoto desde su hogar. Ya para la recta final del tema, se le une el baterista Marshall Vore (también disfrazado) con una pandereta.

Checa a continuación su presentación en The Late Show con Stephen Colbert:

Phoebe Bridgers lanzó el mes pasado su tan esperado segundo álbum solista, Punisher. Un disco que logró superar todas las expectativas que se tenían y convertirse en uno de los más aclamados de este año.

Y aunque aún faltara un buen rato para poderlo escuchar en vivo, la joven cantante nos ha estado dando varias presentaciones como la de The Late Show. Incluyendo una que tuvo con James Corden tipo Carpool Karaoke, en la que cantó I See You mientras manejaba alocadamente en un estacionamiento.

En nuestra edición 181 tenemos una entrevista con Phoebe Bridgers sobre su álbum Punisher, consíguela en este enlace.