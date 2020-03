Esta cuarentena nos ha puesto en la cara el tiempo disponible que no sabíamos que teníamos y nos ha hecho ocuparlo en divertidas, variadas o risibles actividades. Afortunadamente, para algunos artistas como Phoebe Bridgers ha sido la oportunidad de tocar algunos covers.

A través de sus redes sociales la cantante difundió su cover al tema Mamah Borthwick (A Sketch) de Conor Oberst, originalmente country y con la armónica como protagonista. En la versión de Phoebe Bridgers su voz y su guitarra llevan toda la canción por la dulce melodía compuesta por el músico estadounidense.

Escúchala a continuación:

if you can, donate to save the venue where I met conor. here’s a conor song. https://t.co/0WZ3IDw2QP pic.twitter.com/ytQighu4Jz

— traitor joe (@phoebe_bridgers) March 30, 2020