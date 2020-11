Cuando Lemmy murió y Motorhead dejó de existir, el baterista Micky Dee no tardó mucho tiempo en enrolarse con los Scorpions. El otro tercio de Motorhead, Phil Campbell, decidió crear un concepto propio y se valió de tres de sus hijos para concretarlo. Así nació Phil Campbell and the Bastard Sons, una banda de Hard Rock que se ha colocado consistenteente entre las mejores de ese sub género.

TXT:: Luis Jasso

Actualmente tienen disco nuevo, We’re the Bastards y para celebrarlo subieron a redes un video del tema “Born To Roam”. Al respecto, Phil Campbell comentó lo siguiente. “Si quieres algo de rock and roll que hace sentir bien en estos tiempos de depresión continua y necesitas algo que te anime, entonces ¡debes comprar este disco! Te aseguro que no te vas a arrepentir”.

En este 2020 la banda, como miles más, tuvo que cancelar muchos planes que habían sido trabajados con gran dedicación y paciencia. Pero lejos de sumirse en la depresión y cancelar el plan de grabar su segundo disco, sobre todo tras el enorme recibimiento de la crítica a su debut, decidieron aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles en la actualidad y grabarlo durante la cuarentena. El resultado suena a una gran banda que ha encontrado su ritmo y se muestra con enorme confianza.

Ahora, We’re The Bastards está disponible en formato CD tradicional, Digipack exclusivo limitado con cuatro bonus tracks, vinil doble en colores dorado, naranja con negro y el clásico en negro, y también en formato digital. No es propiamente un disco de metal, tampoco es Hard Rock tipo Bon Jovi o Ratt, es rock crudo, directo, rítmico y muy bien hecho. Con dos guitarras, batería, bajo y voz tampoco se acerca al sonido que tenía Motorhead, que era un trío que usaba el bajo como guitarra. Es más una mezcla de ZZ Top con algo de Led Zeppelin y una vibra contemporánea.