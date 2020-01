Este 2020 pinta para ser un año lleno de música producida por Pharrell y Chad Hugo puesto que en una entrevista para Clash, Chad Hugo dijo que The Neptunes está de regreso, están produciendo y trabajando con varios artistas y seguramente pronto podremos escuchar algo nuevo que proviene desde estas mentes maestras.

“Me estoy concentrando en cosas de The Neptunes, regresar a The Neptunes” dijo Chad Hugo.

El sonido de los 2000 fue tomado por un par de genios detrás de la producción de artistas como Kelis, Usher, Britney Spears, Justin Timberlake, No Doubt, Snoop Dogg, entre muchos otros. Si bien Pharrell se volvió un monstruo de la industria por tener una mayor exposición su mancuerna Chad Hugo fue el que ayudó a posicionar su nombre dentro de muchas listas. Ambos formaron The Neptunes y se volvieron en la pareja que marcó una época con un sonido distintivo donde introducían sonidos árabes y percusiones poco convencionales dentro del mundo del hip hop y que no se arrugaban para crear hits tremendos como “I’m a Slave 4U” de Britney Spears.

Pharrell y Chad Hugo produjeron el Hard Candy de Madonna junto a Timbaland y en 2003 lanzaron un disco tremendo de canciones producidas por ellos en donde venían temas con Nelly, Jay-Z, Ludacris y varios más, ese album lleva por nombre The Neptunes presents… Clones y debutaron en el número 1 del Billboard 200. Durante la primera década de los 2000 The Neptunes se convirtió en la dupla productora con la que todos querían trabajar, estaban a la par de Dr. Dre. No conformes con ser los productores más hot del momento decidieron formar su propio grupo llamado N*E*R*D que se apoderó de las pistas de baile alrededor del mundo.

“Estamos haciendo un par de cosas. Hay un soundtrack para un videojuego en el que estamos trabajando justo en en este momento pero del cual supuestamente no puedo hablar, pero se está trabajando ahora. También acabamos de trabajar con Miley Cyrus, Jay-Z, Blink 182, Lilz Uzi Vert, Brandy, Ray-J, Snoh Alegra, G-Eazy…” Chad Hugo

Esperemos que este regreso de The Neptunes desencadene en nueva música de N*E*R*D para ponernos a bailar durante el 2020.