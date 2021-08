Petite Amie nos entrega el último adelanto de su álbum debut, en esta ocasión la banda originaria de la CDMX nos entrega “Elektro“: un viaje a lo desconocido.

Siendo lanzado bajo el sello Devil In The Woods, Petite nos sumerge en la emoción de buscar algo, puesto que este proceso de búsqueda despierta a nuestro investigador nato que todos llevamos dentro, aunque realmente no sabemos que será lo que hallaremos al final del camino.

Y aunque esta experiencia suele ser divertida, el sonido que acompaña a esta nueva canción sabe a nostalgia, pues la búsqueda de respuestas podría alejarnos de nuestro lugar de origen y al final, no hay nada como estar en casa. Sin embargo, este tema logra hacer que la sensación de bailar recorra tu cuerpo, sello presente en los sonidos de Petite Amie.

Para acompañar el tema, un video oficial ha sido publicado, en el cual se explora este tema de búsqueda y encuentro, aunque el protagonista se despierta desconcertado ya que no reconoce el lugar en el que se encuentra, algo extraño y surreal pero extrañamente familiar.

Petite Amie es el proyecto alterno de Carlos Medina, bajista de Little Jesus, que creó junto con Aline Terrein (voz), Isabel Dosal (voz), Santiago Fernández (bajo) y Jacobo Velazquez (guitarra). La banda de la Ciudad de México se formó en el 2020 para componer su primer LP que saldrá en octubre de 2020.

Crédito foto de portada: Instagram Petite Amie